بعد حديثها عن "عنبر الموت".. نادية العراقية تنضم لقائمة الفنانين "ضحايا كورونا"

توفيت اليوم إثر إصابتها بالفيروس عن عمر ناهز الـ57 عامًا وفق ما أعلنته ابنتها

توفيت الفنانة العراقية المقيمة بمصر نادية العراقية، الأحد؛ إثر إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز الـ57 عامًا؛ وذلك وفق ما أعلنته ابنتها مي محروس عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعلنت ابنة الفنانة نادية العراقية وفاة والدتها داعية لها بالرحمة، مطالبة محبيها وجمهورها بالترحم عليها قائلة: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

واشتهرت الفنانة نادية العراقية بأنها من الفنانين الحريصين بشكل دائم على التواصل مع جمهورها عبر حسابها على فيسبوك، ويوم 30 أبريل الماضي، وقبل دخولها العناية المركزة إثر إصابتها بفيروس كورونا؛ نشرت تحذيرًا لجمهورها من الفيروس.

وكتبت الفنانة حينها: "هجمت الكورونا على بيتنا، ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري، بخطرف ومتكسرة زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جت له كورونا يحكي لي عمل إيه، وهل هناك أطباء بييجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم واحرصوا الموضوع خطير".

وكتبت نادية العراقية في منشور سابق قبل الإصابة بفيروس كورونا: "العناية المركزة هي عنبر الموت والحد الفاصل بين الحياة والقبر.. يوضع فيها المريض على جهاز تنفس يعطي الأكسجين وينفخ الرئتين بسبب توقف كل الأعضاء إلا عضلة القلب ويسمى الموت الإكلينيكي.. المخ ميت والقلب عايش.. وحالات نادرة تعود للحياة بعد غيبوبة".

وتابعت: "بقدرة الله سبحانه يكون المريض داخل نفق مظلم جدًّا لكنه يسمع من حوله؛ لذا يجب محادثته وبث الاطمئنان فيه وتذكيره بربه، ونصحه بأن يفتش على الضوء آخر النفق ليرحل بسلام".

ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد توفي عدد من الفنانين المصريين جراء فيروس كورونا؛ أبرزهم رجاء الجداوي، وهادي الجيار، وسناء شافع، وفايق عزب، ويوسف شعبان، وأحلام الجريتلي، وأشرف صالح، ومحمود عبدالغفار.

كما غيّب الموت محمد الصغير خبير التجميل ووالد زوجة الفنان أحمد السقا بسبب كورونا. وفقًا لوسائل إعلام مصرية.