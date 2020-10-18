ملصقات على جدران 39 مبنى بمكة.. لماذا تُشعر "البلديات" ملاكها؟

أهابت بأصحابها سرعة التوجه إلى "الفرعية" لاستكمال الإجراءات اللازمة

قامت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بإشعار ملاك 39 مبنى مهجورًا داخل نطاق بلديتَي "المسفلة" و"أجياد" عن طريق وضع ملصقات الإشعار بالمراجعة للبلدية على جدران المنازل؛ لاتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيالها؛ وذلك في إطار جهود الأمانة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ودرء أخطار المباني المهجورة عن المجاورين.

وأهابت وكالة البلديات بأصحاب المباني المهجورة، سرعة التوجه إلى البلديات الفرعية لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال مبانيهم؛ مؤكدةً حصر وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط التي تمثّل خطرًا بيئيًّا وصحيًّا على سكان المنطقة.