الجامعة الإسلامية بالمدينة تُنهي استقبال وتسكين 2500 طالب

تدشين مكتب خدمات طلابية لإنجاز الإجراءات خلال 60 دقيقة

أنهت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة استقبال وتسكين 2500 طالب قدموا من 131 دولة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي الحالي 1439- 1440هـ، ضِمن برنامج المنح الخارجية الذي تقدمه الجامعة منذ تأسيسها قبل 58 عاماً، كأحد الأعمال الجليلة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية تجاه أبناء الأمة الإسلامية بمختلف دول العالم.

ونجح مكتب الخدمات الطلابية الموحد بالجامعة في تسهيل إجراءات استقبال طلاب المنح الخارجية الجدد، وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجههم.

ويهدف المكتب الذي تأسس بناء على توجيه مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، إلى خدمة الطلاب المستجدين وتيسير أمورهم وتقديم أقصى درجات الخدمة المتميزة وتوفير الجهد والوقت المبذولين من خلال تواجد أربع عمادات وإدارات مساندة داخل المكتب، هي: (عمادة شؤون الطلاب، وعمادة القبول والتسجيل، والمدينة الجامعية، والمركز الطبي)؛ كل بحسب اختصاصه.

ويتم تحقيق شمولية الخدمات المقدمة تحت سقف واحد وخلال وقت محدد لا يتجاوز 60 دقيقة.

وقالت "عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية": عملية استقبال طلاب المنح الخارجية الجدد تتكون من ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى قبل وصول الطالب إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.

وأضافت: يتم إرسال رابط مترجم إلى أربع لغات يشتمل على نموذج بيانات يتطلب تعبئته من الطالب؛ متضمناً: اسم الطالب، ودولته، وتاريخ ووقت وصوله إلى المطار، ويتم التنسيق لاستقباله من خلال الجناح الخاص بالجامعة داخل المطار، الذي يعمل 24 ساعة.

وأردفت: المرحلة الثانية تبدأ باستقبال الطالب في المطار وإيصاله إلى مقر المكتب الموحد للخدمات الطلابية داخل المدينة الجامعية؛ حيث يتم الترحيب به وتقديم الضيافة، قبل أن يجري إنهاء إجراءات استلام الوثائق والتأكد من صحتها، وإجراء المقابلة الشخصية، وتحديد المرحلة الدراسية "كلية- معهد تعليم اللغة- المعهد الثانوي".

وتابعت إصدار قرار القيد واستلام جواز السفر، وبدء إجراءات إصدار الهوية، وتسليمه نماذج من برنامج منحتي "نموذج التغذية- نموذج الكشف الطبي- نموذج الإسكان"، ومنحه مبلغاً مالياً لمساعدته في شراء احتياجاته، كما يتم تسليمه قسائم التغذية للاستفادة منها في نقاط بيع التغذية داخل المدينة الجامعية.

وقالت "العمادة": يتوجه الطالب إلى المركز الطبي لإجراء الكشف الطبي اللازم، بعد ذلك يجري تسليمه البطاقة الجامعية وتسكينه في الوحدات السكنية المخصصة للطلاب بداخل المدينة الجامعية، والذي يتكون من غرفة مجهزة بأثاث متكامل، وتنتهي إجراءات المرحلة الثانية بقياس رضا طلاب المنح الجدد من خلال استمارة إلكترونية مترجمة إلى خمس لغات.

وأضافت: المرحلة الثالثة تتضمن تنفيذ برنامج خاص للطلاب المستجدين على مدى أسبوع يحتوي على عدة فعاليات وأنشطة وزيارات وجولات ميدانية على كليات وأقسام ومرافق المدينة الجامعية، وتنظيم لقاءات بمسؤولي الجامعة للتعريف بمهام واختصاص إداراتهم، وكيفية الاستفادة من الخدمات التي تقدّمها للطلاب خلال مرحلة الدراسة.