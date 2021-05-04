جامعة الملك خالد تعلن مواعيد استقبال طلبات القبول في البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443هـ

فتح البوابة الإلكترونية للالتحاق ابتداءً من 23 ذي القعدة وحتى الـ 28 من الشهر

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة لدرجتي البكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع لخريجي وخريجات الثانوية العامة للعام الجامعي القادم 1443هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أنه سيتم فتح البوابة الإلكترونية للالتحاق ابتداء من 23 ذي القعدة القادم وحتى يوم الـ 28 من الشهر نفسه.

وأضاف أنه سيتم استقبال الطلبات إلكترونيًّا، داعيًا الراغبين والراغبات في الالتحاق بالجامعة إلى الدخول على بوابة القبول "أكاديميًا" على موقع الجامعة من خلال الرابط https://registration.kku.edu.sa كما أوضح القرني أن القبول بالجامعة لا يعتمد على موعد تقديم الطلب، بل تتم المفاضلة وفق نسب القبول المؤهلة أو الموزونة المعتمدة لكل تخصص، ووفق ترتيب المتقدم للرغبات.

وأبان أنه سيتم احتساب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب (30 ٪؜ المعدل التراكمي للثانوية العامة، 30٪؜ اختبار القدرات العامة، 40 ٪؜ الاختبار التحصيلي)، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (50٪؜ المعدل التراكمي للثانوية العامة،50 ٪؜ اختبار القدرات)، كما سيتم تحديث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.

وأشار القرني إلى أنه سيتم إعلان نتائج الترشيح للقبول يوم 30 ذي القعدة، وسيتم طرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمة القبول الفوري مع إمكانية تغيير القبول عن طريق البوابة الإلكترونية ابتداءً من 2 ذي الحجة، إلى يوم 18 من الشهر نفسه، مؤكدًا أن آلية القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد إلكترونية تمامًا ولا يتدخل فيها أي عنصر بشري وليس هناك أي استثناءات، كما يمكن للمتقدم الاطلاع على شروط القبول، والإجراءات المتبعة، والمواعيد المهمة من خلال موقع الجامعة، واستمرارًا في نهج الشفافية والتشديد على تحقيق العدالة المطبق في الجامعة سيتم إعلان أقل نسبة قبول لكل تخصص.

ولفت القرني إلى أن العمادة هيأت فريقًا من منسوبيها للرد على استفسارات القبول والمساعدة في حل جميع الصعوبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات وذلك بتقديم الطلب من خلال نظام الاستفسارات على بوابة القبول أو الاتصال بمركز الاتصال الموحد بالجامعة 0172418000.