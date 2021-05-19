خبير طقس: حالة جوية "مميزة" تشهدها عدة مناطق بدءاً من السبت

تنطلق من جنوب غرب السعودية وتصل إلى مكة

توقع خبير الطقس صالح الشيخي، العودة لحالة جوية مميزة وملفتة تشهدها عدد من مناطق المملكة بدءاً من السبت المقبل، وتستمر عدة أيام.

وقال "الشيخي" عبر حسابه على "تويتر": "‏البشارة؛ متوقع عودة لحالة جوية مميزة وملفتة تبدأ من جنوب غرب ‎السعودية إن شاء الله ابتداءً من السبت القادم ولعدة أيام؛ لمناطق ‎جازان ثم ‎عسير ثم ‎الباحة ثم تتقدم وتصل لمنطقة ‎مكة المكرمة".



وأشار إلى أن التفاصيل لمنطقة مكة المكرمة سيتم التنبيه عنها لاحقاً.