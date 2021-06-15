"الصحة النفسية" بالطائف تشترط الحصول على لقاح كورونا لزيارة النزلاء

تماشياً مع توجهات الوزارة والتعليمات الوقائية لمنع انتشار العدوى

شددت إدارة مستشفى الصحة النفسية على ضرورة الحصول على لقاح كورونا للراغبين في زيارة نزلاء المستشفى من أهلهم وذويهم وجعلته شرطاً أساسياً للحصول على تصريح الزيارة.

وتفصيلاً، أوضحت إدارة المستشفى أن هذا الشرط يأتي تماشياً مع توجهات وزارة الصحة التي وضعتها لدخول المنشآت الحكومية والمجمعات للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 وحماية لنزلاء المستشفى من العدوى.

يذكر أن مواعيد الزيارة يومياً تبدأ من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة السابعة مساءً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.