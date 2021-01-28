"كاملي" مديرًا عامًّا لمعهد الأئمة والخطباء لمدة عام

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف الشيخ عيسى بن أحمد كاملي مديرًا عامًّا لمعهد الأئمة والخطباء، عامًا من تاريخه.

ويأتي القرار في إطار تدوير القيادات والكفاءات المتميزة للرقي بأعمال ومناشط المعهد، بما يحقق رسالته وأهدافه العامة لخدمة منسوبي المساجد بعموم مناطق المملكة.

من ناحيته قدّم الشيخ عيسى كاملي شكره وتقديره للوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، على ثقته ودعمه المستمر، والتي وصفها بوسام شرف وفخر، سائلاً الله التوفيق لخدمة الدين والوطن وتحقيق رسالة وأهداف الوزارة السامية.