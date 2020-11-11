صرف النظر عن برشلونة.. "نيمار" يقترب من تجديد عقده مع باريس

بات البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، قريباً من تجديد عقده مع ناديه لفترة أطول، بعد وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية بين الطرفين.



وأفادت مصادر راديو "مونت كارلو" الفرنسي، الأربعاء، بأن نيمار أنهى تماماً فكرة العودة إلى ناديه السابق برشلونة، لذلك فإنه في طريقه للتجديد مع سان جيرمان.



وينتهي عقد "نيمار" مع فريقه في صيف 2022؛ لذلك فإن ليوناردو المدير الرياضي لباريس، يطمح في إغلاق ملف التجديد قبل نهاية العام الجاري.