تقرير "جدوى": 46% ارتفاع في مبيعات الأسمنت.. وانخفاض إيجارات المنازل بـ3.7%

الصادرات غير النفطية سجلت زيادة سنوية كبيرة

كشف تقرير حديث صادر عن شركة جدوى للاستثمار، عن ارتفاع مؤشرات القطاعات الاقتصادية في المملكة بدرجة كبيرة تجاوزت 55 % بنهاية شهر إبريل الماضي؛ بسبب نمو نشاط الشركات نتيجة زيادة معدلات الطلب الجديدة بوتيرة تعد الأسرع منذ ثلاثة أشهر، حيث شهدت مبيعات الأسمنت وإنتاجه ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بشهر إبريل من العام الماضي 2020، كما سجلت الصادرات غير النفطية زيادة سنوية كبيرة.



وبحسب "جدوى"، فقد سجلت مبيعات الأسمنت ارتفاعًا بنسبة 46 % فيما شهد إنتاج شركات الأسمنت المحلية نموًا تجاوز 38 %، ذلك لتأثير المقارنة بمستويات منخفضة، حيث أثرت عمليات الإغلاق والحظر خلال العام الماضي 2020 على القطاع بشكل كبير إلا أنه يشهد تعافيًا ملحوظًا خلال العام الجاري 2021.



وعلى صعيد الأسعار والتضخم، استقرت معدلات التضخم في المملكة عند حدود 0.2 % خلال شهر إبريل، متأثرًا بانخفاض أسعار عدد من القطاعات كان أبرزها قطاع المساكن الذي سجّل انخفاضًا بنحو 1-2 %، كما واصلت أسعار الفئة الفرعية لقطاع السكن "إيجارات المساكن" مسارها الانكماشي خلال الشهر مسجلةً تراجع في الأسعار بنسبة منخفضة 3.7 % على أساس سنوي وبنسبة 0,3% على أساس شهري.



وأظهر التقرير زيادة شديدة في الإنفاق الاستهلاكي، حيث قفزت عمليات نقاط البيع 142% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت السحوبات 27 %، ونمت الاستثمارات في القطاع الصناعي بالمملكة بنحو 1.6 مليار لعدد 71 مصنعًا جديدًا، وارتفعت أسعار النفط بنحو 7 % لخام البرنت وبلغ متوسط الإنتاج المحلي 8.1 مليون برميل في اليوم خلال إبريل الماضي.