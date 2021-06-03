"صحي محايل عسير" يشارك في احتفال اليوم العالمي لمكافحة التدخين

شارك مركز محايل بقطاع محايل الصحي في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين من خلال معرض توعوي على هامش الاحتفالية للتوعية بأضراره.

وتهدف الاحتفالية لوصول الرسالة التوعوية إلى أكبر شريحة من مراجعي وزوار المركز.

وبلغ عدد المستفيدين 80 شخصاً قدمت لهم النصائح والإرشاد المساعدة للإقلاع عن التدخين وطرق الوقاية عبر توزيع عدد من الكتيبات والبروشورات التثقيفية.