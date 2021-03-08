"هيئة الفضاء" تبحث التعاون الاستراتيجي مع مجموعة "كوهين"

لجذب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية

التقى رئيس قطاع العمليات وبرامج الفضاء بالهيئة السعودية للفضاء المهندس ماجد العنزي -عبر الاتصال المرئي– اليوم، مع المستشار الأول لمجموعة كوهين الجنرال مايك سكاباروتي.

جاء ذلك لمناقشة فرص التعاون الاستراتيجي والاستشارات المستقبلية في قطاع الفضاء بين الهيئة والمجموعة، حيث جرى خلال اللقاء، تقديم عرض عن أنشطة وبرامج المجموعة التشريعية والتنظيمية وأبرز مشاريعها.

وعدّ مجموعة "كوهين" التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، من أكبر الشركات العالمية في مجال الاستشارات القانونية والدعم الاستراتيجي في تطوير الأعمال، كما ساعدت في بناء مشاريع مشتركة في مجال الفضاء وشراكات أخرى في الكثير من دول العالم.

وتسعى الهيئة من خلال مثل هذه اللقاءات لإزالة المعوقات أمام الشركات الأجنبية؛ بهدف التعاون والتوسع في الاستثمار، وجذب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية؛ لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.