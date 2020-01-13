جامعة نجران تطلق فعاليات الأولمبياد الثقافي

لمدة 10 أيام وتستهدف 26 ألف طالب وطالبة

تطلق جامعة نجران، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، فعاليات الأولمبياد الثقافي في نسخته الأولى لطلابها وطالباتها.

ويستمر الأولمبياد، لمدة عشرة أيام، ابتداءً من 15 جمادى الآخرة، ويستهدف 26 ألف طالب وطالبة بالجامعة من مختلف الكليات والتخصصات، ويشتمل على 13 مجالاً للتنافس.

وتنوعت مجالات التنافس في الأولمبياد، في: "القرآن الكريم، أعذب تلاوة، السنة النبوية، السيرة النبوية، الإلقاء، اشرح، المساجلة الشعرية، الشعر الفصيح، الشعر النبطي، القصة القصيرة، الخط العربي، الرسم التشكيلي، التصوير التشكيلي".

وقال عميد شؤون الطلاب، الدكتور يوسف الحازمي، لـ"سبق"، إن هذه الفعاليات تهدف إلى تنمية مواهب الطلاب وصقلًها.

وأشار إلى أنه جرى اختيار المجالات، وفقًا لاحتياجات الطلاب التي تتطلب التطوير، وبما يتناسب مع مواهبهم، سعيًا إلى تنميتها من خلال احتوائهم وتشجيعهم على التعمق في هذه المجالات، والتي تسهم مشاركاتهم في الكثير من المنافسات على مستوى الجامعات السعودية.