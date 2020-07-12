"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة بالرياض والشرقية ورياح نشطة على هذه المناطق

سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية، فيما تؤثر الرياح النشطة في مناطق (الرياض، نجران، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرّمة، الليث، جازان)، وسماءً غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

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12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 08:09 AM

سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير

"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة بالرياض والشرقية ورياح نشطة على هذه المناطق

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية، فيما تؤثر الرياح النشطة في مناطق (الرياض، نجران، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرّمة، الليث، جازان)، وسماءً غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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