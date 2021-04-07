"الوهيبي": يجب الالتزام بالتعليمات المنظمة للاختبارات ولوائح تقويم الطلاب عن بُعد

أكد استمرار العملية التعليمية خلال فترة الامتحانات التي تبدأ للمرحلة الابتدائية 1 رمضان

أكـَّد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم الحصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي إن وجد.

وتفصيلًا: أكد "الوهيبي" على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة للاختبارات وإجراءات ولوائح تقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية، وذلك مع قرب موعد اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هــ.

وأوضح "الوهيبي" أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام للمرحلة الابتدائية ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 رمضان 1442هـ، فيما تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية يوم الأحد الموافق 6 رمضان 1442هـ، لافتًا إلى أن الاختبارات ستنفذ ضمن اليوم الدراسي للمرحلة الابتدائية من الساعة 3- 5 عصرًا وللمرحلة المتوسطة والثانوية من الساعة 12.30 – 2.30 ظهرًا.

ومن جهته أكد مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم الرياض أيمن الركبان، على عدد من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات؛ منها إعداد جداول الاختبارات ومدتها الزمنية وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات والإعلان عنها، وموقع إتاحتها على المنصة بوقتٍ كاف، إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد، مع تخصيص 5 دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار.

وأشار "الركبان" إلى أن مدة اختبار المواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية 5 أيام، فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد، على ألا تقل عن 6 أيام، أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد، على ألا تقل عن 7 أيام.

ونبَّه على عدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب أو طالبة أدى الاختبار مهما كانت الأسباب، موضحًا أن لقادة وقائدات المدارس صلاحية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة دون الحاجة لموافقة إدارة الاختبارات والقبول.

ومن جهتها بيّنت مديرة الاختبارات والقبول للبنات هدى الدوسري، على إنهاء رصد أعمال نهاية الفصل الثاني ومواد التقويم المستمر في نظام نور في موعد أقصاه يوم الخميس 1442/8/30هــ، مشددة على اعتماد نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل في نظام نور في مواعيدها المقررة؛ لتمكين أولياء الأمور والطلاب والطالبات من الاطلاع على النتائج عبر حساباتهم.