شاهد.. الهيئة الملكية بينبع تنفذ فرضية حريق وهمي بالمركز الطبي

حسب السيناريو المتضمن إنقاذ المحتجزين والمصابين وإخلاءهم

نفذت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة في إدارة الأمن الصناعي والسلامة، بالتنسيق مع عدد من الإدارات والجهات ذات الاختصاص، فرضية حريق وهمي في المركز الطبي بمدينة ينبع الصناعية.

وقد بدأت الفرضية -حسب السيناريو المخطط لها- باستقبال غرفة عمليات الهيئة الملكية بلاغًا على هاتف الطوارئ رقم 9111 يفيد بوجود حريق بأحد أقسام المركز الطبي بالدور الثالث، تم على إثره استلام البلاغ بتفاصيله وموقعه، وجرى تمريره إلى الجهات المعنية المشاركة بالفرضية لمباشرته واتخاذ اللازم.

وباشرت الفرق التحرك للعمل حسب السيناريو المتضمن إنقاذ المحتجزين والمصابين وإخلاءهم إلى منطقة الفرز الطبي، وعمل إجراءات الإسعافات الأولية، واختتمت الفرضية بعقد اجتماع مع اللجان المشاركة لمناقشة نتائج وأرقام الخطة الفرضية.

يأتي ذلك تطبيقاً لأعلى معايير السلامة والأمن من إدارة الأمن الصناعي والسلامة، وامتداداً لما تنفّذه من فرضيات طوارئ وإخلاء وهمية في منشآت الهيئة الملكية بصفة دورية، للتأكد من الجاهزية الشاملة للتعامل مع أي حالات طارئة حقيقية في أي وقت لا قدر الله، ورفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة لدى الكوادر البشرية، وكيفية الاستغاثة والإخلاء؛ مما يثمر بمعرفة وتقييم القدرات الممكنة للاستجابة في حالات الطوارئ، ما يعدّ اختبارًا لجاهزية الخطط والإجراءات وكفاءة نظام الاتصالات وأماكن التجمع وجاهزية الأفراد والمعدات في ظل الإمكانيات المتاحة.