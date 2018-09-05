"الدفاع الجوي" يعترض صاروخًا باليستيًّا أُطلق باتجاه نجران

قادمًا من الأراضي اليمنية.. ولم تنتج منه أي أضرار

نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض صاروخ باليستي قبل قليل، تم إطلاقه من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الحدود السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن الدفاعات الجوية استهدفت الصاروخ الباليستي، وتم تفجيره وتدميره. فيما لم ينتج من ذلك أي أضرار - ولله الحمد - نظرًا لدقة التعامل معه وقت اعتراضه.

"سبق" ستوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقًا.

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05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439 08:42 PM

قادمًا من الأراضي اليمنية.. ولم تنتج منه أي أضرار

"الدفاع الجوي" يعترض صاروخًا باليستيًّا أُطلق باتجاه نجران

هادي آل كليب

نجران

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نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض صاروخ باليستي قبل قليل، تم إطلاقه من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الحدود السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن الدفاعات الجوية استهدفت الصاروخ الباليستي، وتم تفجيره وتدميره. فيما لم ينتج من ذلك أي أضرار - ولله الحمد - نظرًا لدقة التعامل معه وقت اعتراضه.

"سبق" ستوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقًا.

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