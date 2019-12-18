مؤسسة مطوفي العرب توقِّع محاضر خدمات حجاج اليمن والسودان وموريتانيا

الوزير اليمني ورئيس البعثة السودانية يشكران القيادة على التسهيلات

ناقشت مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية الخدمات المقدَّمة لحجاج اليمن والسودان وموريتانيا مع مكاتب شؤون حجاج دولهم، كما وقّعت المحاضر الرسمية التي تضمنت أعداد الحجاج، والخدمات المقدمة في موسم حج 1441هـ.

واجتمع مجلس إدارة المؤسسة مع مكتب شؤون حجاج اليمن، بحضور وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية، فيما مثَّل رئيس مجلس إدارة المؤسسة عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع ساحل البحر الأحمر المطوف محمد معاجيني، وناقش الطرفان الخدمات التي ستقدَّم لقرابة 24250 حاجًّا يمنيًّا، والطريقة المثلى لتقديم أجود الخدمات على كل الأصعدة.

وفي هذا السياق أثنى وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية على الاهتمام الذي يجده الحاج اليمني منذ وصوله حتى مغادرته، مشددًا على أنه يلمس خصوصية للحاج اليمني، تجعله يؤدي فرضه بيُسر وسهولة وأمان وراحة كبيرة.

وأشاد "عطية" بالاهتمام والخدمات المقدمة من الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، والسهر على راحتهم.

وأشار إلى أن هذا الرقي في التعامل ليس غريبًا على السعودية التي عُرف عنها عبر التاريخ فتح أبواب الحج للجميع دون تفرقة.

وأشاد "عطية" بالتعاون مع مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، والشراكة القائمة بين الطرفين لتلبية جميع متطلبات الحجاج، وتذليل كل العقبات.

من جهة أخرى، اجتمع رئيس المؤسسة بالإنابة، المطوف محمد بياري، مع ممثل مكتب حجاج موريتانيا محمد المأمون المستشار المكلف بمهمة الحج. وناقش الطرفان الخدمات المقدمة لقرابة 3500 حاج موريتاني، سيقدمون هذا العام لأداء الفريضة.

وشدد "بياري" خلال الاجتماع على حرص المؤسسة على تطوير خدماتها وفق عمل مؤسساتي حقيقي في إطار التحول الذي تشهده مؤسسات الطوافة، التي تهدف للرفع من جودة الخدمة وكفاءة العاملين؛ وهو ما ينعكس على راحة الحاج، وهي الهدف الأسمى، وفق توجيهات القيادة الحكيمة.

وترأس رئيس المؤسسة، المطوف عباس قطان، الاجتماع مع مكتب شؤون حجاج السودان الذي مثله المدير العام للحج والعمرة رئيس مكتب شؤون حجاج السودان منتصر عباس محمد. وحرص الطرفان على توقيع البرتوكول الرسمي لتقديم الخدمة لـ32 ألف حاج سوداني، سيقدمون هذا الموسم، وحل كل الملاحظات التي أبداها الطرف السوداني مع تعزيز الشراكة حول الإيجابيات.

وأثنى رئيس المكتب منتصر عباس محمد على هذا التعاون الذي وصفه بالمثالي، والأريحية في التجاوب مع كل الملاحظات؛ وهو ما زاد من حجم ارتياح حجاج السودان.

وأبان أن المكتب يرغب بانضمام جزء من حجاج السودان لمبادرة الطريق إلى مكة، كما أن هناك توجُّه لزيادة حصة عدد حجاج السودان لثلاثة آلاف حاج إضافيين. لافتًا لوجود تطور كبير سيشهده هذا الموسم على مستوى السكن والإعاشة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وقدم شكره للحكومة السعودية ووزارة الحج على كل الخدمات والتسهيلات المقدمة لحجاج السودان.