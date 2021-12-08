تميم بن حمد عبر تويتر لولي العهد: مرحبًا بكم أخي محمد في قطر

أكد علاقات الأُخوَّة والتعاون بين قطر والسعودية

أكد الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، عبر حسابه بتويتر، علاقات الأُخوَّة والتعاون بين قطر والسعودية، وأنها تقوم على أسس راسخة من التاريخ والمصير المشتركَيْن.

وقال الشيخ تميم بن حمد: "ناقشتُ اليوم مع أخي الأمير محمد بن سلمان سُبل تعزيز هذا التعاون بين بلدَيْنا، كما أكدتُ وإياه حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم". وختم تغريدته بقوله: "مرحبًا بكم أخي محمد في قطر".