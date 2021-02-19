دوريات خفر السواحل تخلي شاطئ الشعيبة من المتنزهين احترازيًّا

تمركزت بنهاية طريق الليث وصولاً إلى البحر لإخطار القادمين بالمنع

أخلت قوات خفر السواحل مساء اليوم الجمعة شاطئ الشعيبة من المتنزهين، ومنعت مرتاديه من الجلوس على الشاطئ.

وتفصيلاً، ذكر مصدر أن توجيهات صدرت بمنع وجود الناس على الشاطئ حرصًا على سلامتهم كإجراء احترازي بعد رصد وجود المركبات والأشخاص في الموقع.

وتجاوب مرتادو الشاطئ مع دوريات خفر السواحل التي مشطت الموقع كاملاً حتى خلا من أي مركبة فيه، كما تمركزت إحدى الدوريات في المدخل الترابي الممتد من نهاية طريق الليث وصولاً إلى بحر الشعيبة لإخطار القادمين بالمنع.

فيروس كورونا الجديد الشعيبة بحر الشعيبة خفر السواحل شاطئ الشعيبة

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19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442 08:32 PM

تمركزت بنهاية طريق الليث وصولاً إلى البحر لإخطار القادمين بالمنع

دوريات خفر السواحل تخلي شاطئ الشعيبة من المتنزهين احترازيًّا

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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أخلت قوات خفر السواحل مساء اليوم الجمعة شاطئ الشعيبة من المتنزهين، ومنعت مرتاديه من الجلوس على الشاطئ.

وتفصيلاً، ذكر مصدر أن توجيهات صدرت بمنع وجود الناس على الشاطئ حرصًا على سلامتهم كإجراء احترازي بعد رصد وجود المركبات والأشخاص في الموقع.

وتجاوب مرتادو الشاطئ مع دوريات خفر السواحل التي مشطت الموقع كاملاً حتى خلا من أي مركبة فيه، كما تمركزت إحدى الدوريات في المدخل الترابي الممتد من نهاية طريق الليث وصولاً إلى بحر الشعيبة لإخطار القادمين بالمنع.

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فيروس كورونا الجديد الشعيبة بحر الشعيبة خفر السواحل شاطئ الشعيبة

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