"النقل" تستكمل مشروع توسعة وصلة طريق حضن المؤدية لنادي الطائف لسباق الهجن

لاستيعاب ازدياد كثافة الحركة المرورية للزوار باتجاه المهرجان

في إطار جهودها لإنجاح مهرجان ولي العهد للهجن بالتعاون مع عدد من الجهات، ومنها الاتحاد السعودي للهجن، تمكنت وزارة النقل من تنفيذ مشروع توسعة جزء من طريق حَضَن وفصل الحركة أمام تقاطع نادي الطائف لسباق الهجن، خلال زمن قياسي لم يتجاوز 22 يوما.

ونجحت الوزارة خلال تنفيذ المشروع في التغلب على عدد من التحديات التي واجهتها، خاصة عامل ضيق الوقت، نظرا لتزامن بدء العمل في المشروع مع اقتراب انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في ميدان الطائف خلال الفترة الممتدة ما بين يوم السبت 29 ذي القعدة 1439هـ، الموافق 11 أغسطس 2018م، وحتى يوم الجمعة 11 محرم 1440هـ، الموافق 21 سبتمبر 2018م ، حيث تم جدولة الأعمال بطريقة مكثفة للانتهاء منها في غضون 22 يوماً من العمل المتواصل، مع حرصها على زيادة الطاقة الاستيعابية ورفع الكفاءة التشغيلية للطريق المؤدي إلى النادي، كما شكل عدم وجود طريق بديل لحركة السير أثناء تنفيذ المشروع ثاني التحديات، التي تغلبت عليها الوزارة بعمل تحويلات مرورية للطريق تفادياً لإعاقة الحركة المرورية.

ونفذت الوزارة ازدواجية الطريق الرئيسي وقامت بفصل الحركة المرورية بحواجز خرسانية على امتداد 3046 مترا إضافًة إلى توسعة المدخل الرئيسي لكبار الشخصيات وفصل الحركة المرورية بطول 750 متر ا، إذ بلغ إجمالي كميات سفلتة الطريق 2416 مترا مكعبا فيما بلغت كميات الحفر في موقع المشروع 7055 متر مكعب، وكميات الردم 23704 أمتار مكعبة.

وزودت الوزارة الطريق المزدوج بكافة وسائل السلامة التي تكفل حماية حركة النقل والمرور عليه مثل الخطوط العاكسة وعيون القطط واللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز المعدنية، وذلك وفق أفضل المواصفات الفنية، لتوفير الراحة والأمان لمستخدميه.

ويأتي استكمال العمل على المشروع في إطار جهود وزارة النقل المتواصلة وحرصها على توفير بنية أساسية متكاملة ومتطورة ومتقدمة وفق رؤية 2030 تسهم في رفع وكفاءة وجودة الطرق لتقديم أرقى الخدمات للمواطنين وتحقق انسيابية الحركة المرورية.

يذكر أن وزارة النقل قد اعتمدت العام الماضي ازدواج طريق "حَضَن" الذي يربط محافظة تربة بمحافظة الطائف، وقامت بالعديد من الإجراءات الوقائية ضمن جهودها الرامية لتحسين مستوى السلامة على الطرق ومنها الطريق الرابط بين تربة والطائف، حيث قامت فرق الصيانة بتنفيذ المطبات المشطية ومطبات التهدئة التحذيرية للسرعات وعيون قطط عند بداية ونهاية تقاطع الجيش بطريق حضن، إضافة إلى تثبيت العديد من وسائل السلامة التحذيرية الليلية عند بداية ونهاية التقاطع، وإزالة جميع الحواجز المعدنية على الوصلة المزدوجة، واستبدالها بحواجز أكثر أماناً داخل الجزيرة الوسطية للوصلة المزدوجة بدلاً من الحواجز التي تم إزالتها.