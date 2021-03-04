الهند.. تهديد بتفجير "تاج محل" وإجلاء السياح من الموقع

بعد مكالمة هاتفية من مجهول حول تفخيخ المَعلم التاريخي

أجْلَت السلطات الهندية أكثر من ألف سائح، صباح اليوم الخميس، من ساحة ضريح "تاج محل" في مدينة أجرا بشمال البلاد؛ بسبب تلقي تهديد بوقوع تفجير في تلك المنطقة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن مصادر في الشرطة المحلية، أنه تم إخلاء المكان فورًا بعد مكالمة هاتفية من رجل مجهول حول تفخيخ هذا المعلم التاريخي.

وبحسب المصدر ذاته حاصرت الشرطة مجمع "تاج محل"، وبدأت عمليات بحث عن متفجرات في المكان.