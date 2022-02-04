رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ومحافظتي ينبع والرايس

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

ومن ناحية أخرى، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وإرتفاعا للامواج ، على محافظتي ينبع والرايس.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.