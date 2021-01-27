شركة البحر الأحمر للتطوير تفوز بجائزة "أفضل مطور للعام"

خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للمشاريع الكبرى لـ2020

حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشروعات السياحة المتجددة طموحاً في العالم، على جائزتين خلال حفل توزيع "جوائز الشرق الأوسط للمشاريع الكبرى" لعام 2020، والذي أقيم يوم 26 يناير في فندق "ريتز كارلتون جميرا بيتش ريزيدنس" بدبي.

وعقب عملية تحكيم واسعة شملت أكثر من 140 مرشحاً، حصدت الشركة جائزة "أفضل مطور للعام" عن التقدم المذهل الذي حققته في مشروع البحر الأحمر والعمل الاستثنائي الذي قامت به لإرساء معايير جديدة، ولا سيما في مجالي الاستدامة والتجديد البيئي ضمن منطقة المشروع.

يشرفنا الحصول على جائزة أفضل مطور لهذا العام خلال حفل توزيع "جوائز الشرق الأوسط للمشاريع الكبرى". وإنه لشرف كبير لنا أن نُتوَّج بهذه الجائزة المرموقة التي مُنحت سابقاً للعديد من الشركات والمشاريع الكبيرة في المنطقة

وأضاف "باغانو": يُسرّنا أن نشهد مثل هذا الاهتمام الكبير بتكريم المشاريع المستدامة والمسؤولة، والذي بات توجهاً عالمياً متنامياً ولا سيما في أعقاب جائحة فيروس “كورونا” المستجد ’كوفيد-19‘. ونحن في شركة البحر الأحمر للتطوير نؤمن بشكل راسخ أن عمليات التطوير لا ينبغي أن تكون على حساب البيئة والموائل الطبيعية.

وحصلت شركة البحر الأحمر للتطوير كذلك على جائزة التميز للصحة والسلامة المهنية عن خطة الصحة والسلامة التي اتبعتها لمواجهة "كوفيد-19"، وتقديراً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين لديها خلال الجائحة، سواءً في موقع التطوير المشروع أو مقر الشركة الرئيس.

علاوةً على ذلك، حصلت شركة "دوبوكس" التابعة لمجموعة "أمانة للاستثمارات"، على جائزة "أفضل مشروع استدامة للعام" تقديراً لجهود الاستدامة التي بذلتها في تطوير مدينة الموظفين في مشروع البحر الأحمر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "أمانة للاستثمارات" السيد رياض بصيبص: يسعدنا الحصول على هذه الجائزة المهمة تقديراً لعملنا في مشروع البحر الأحمر، ويشكل ذلك دليلاً ملموساً على التزامنا منذ البداية بتطوير المشروع على نحو مستدام مع شركائنا الذين يشاركوننا الأفكار ذاتها، وذلك بهدف حماية هذه الوجهة البكر وموائلها الطبيعية الفريدة.

ويتم العمل حالياً على تطوير مدينة الموظفين، حيث تتولى "أمانة للاستثمارات" إنشاء الوحدات السكنية مع فندقٍ من فئة الثلاث نجوم لمنسوبي شركة البحر الأحمر للتطوير على أن يتم الافتتاح بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. وستوفر مدينة الموظفين المساحات السكنية والمكتبية والمرافق المدنية الداعمة لنحو 14 ألف موظف سيعملون في الوجهة.

ويرتكز التزام شركة البحر الأحمر للتطوير بالسياحة المتجددة وفق مخطط عام يحقق نسبة حفظ بيئي تصل إلى 30% بحلول عام 2040، حيث سيتم تطوير 22 فقط من أصل 90 جزيرةً، مما يعني عدم المساس بـ 75% من جزر الوجهة مع اعتبار 9 من الجزر كمحميات طبيعية خاصة.

وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير قد أعلنت العام الماضي عن إنشاء أكبر منشأة لتخزين البطاريات في العالم لتزويد كامل الموقع بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة يومياً، بما في ذلك الجزر.

ويتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى ثمانية آلاف غرفة فندقية، ونحو 1300 عقاراً سكنياً موزعاً على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مراسٍ فاخرة، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.