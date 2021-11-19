"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق لاستهداف المدنيين بجازان

أكد: مطار صنعاء تحول لثكنة عسكرية لإطلاق العمليات العدائية العابرة للحدود

أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق لاستهداف المدنيين بمدينة جازان.



وقالت قيادة قوات التحالف: "رصدنا نشاطًا وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي"، مشيرة إلى أن "مطار صنعاء تحول لثكنة عسكرية لإطلاق العمليات العدائية العابرة للحدود".