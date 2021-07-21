أمانة الشرقية تغلق 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد 1337 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1337 جولة رقابية، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق ثلاث منشآت، وضبط 76 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق اشتراطات البلدية، إضافة إلى رفع المستوى التوعوي، وتفعيل مبادرة "ممتثل" في مدن ومحافظات المنطقة.