فريق طبي يجري عملية لإعادة تشكيل قدم الثالوث العمودي لطفل بخميس مشيط

تمكن - بفضل الله - فريق طبي في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بقيادة استشاري جراحة عظام الأطفال بمدينة الملك فيصل الطبية والمستشفى، الدكتور سعيد آل جار الله، من إجراء عملية لإعادة تشكيل قدم الثالوث العمودي لطفل؛ حيث تعد العملية من العمليات النوعية في القدم لدى الأطفال.



وتفصيلًا: تأتي هذه العملية امتدادًا للعمليات النوعية التي يتم إجراؤها بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال؛ سعيًا لتقديم خدمة صحية أفضل للمستفيدين وبأعلى نسبة رضا ممكنة، وكذلك الإسهام في تقليص طلبات تحويل الحالات للمستشفيات الأخرى.