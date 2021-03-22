"الصحة": تسجيل 404 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 387 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 مارس 2021، تسجيل 404 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385424 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 387 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 374799 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6613 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4012 والحالات الحرجة 595 حالة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 مارس 2021، تسجيل 404 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385424 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 387 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 374799 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6613 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4012 والحالات الحرجة 595 حالة.