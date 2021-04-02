9 إصابات جديدة بكورونا في "الطائف".. والحالات النشطة 63 حالة

بعد 376 يومًا من تسجيلها لأول إصابة

بعد مرور 376 يومًا منذُ تسجيل "الطائف" لأول إصابة بفيروس كورونا المُستجد، سجلت اليوم الجمعة 9 إصابات جديدة، وشفاء حالة واحدة من الحالات المنومة لديها، والتي تلقى الرعاية الطبية باعتبارها حالات نشطة تبلغ 63 حالة.



وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 11.585، شُفيَ منها 11.255، فيما بلغ عدد الوفيات 267 وفاة.



