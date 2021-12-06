الخدمات الطبية بالداخلية تحتفي باليوم العالمي للتطوع

فعالياتٌ للتعريف بالفرص التطوعية وآلية التقديم عليها

أقامت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، عددًا من الأنشطة والفعاليات التوعوية، تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي والخدمة المجتمعية، ضمن مشاركاتها في "اليوم العالمي للتطوع".

وتَضمنت الفعالياتُ المشاركة جناحًا توعويًّا ضمن الملتقى العلمي الثالث للتطوع الصحي الذي ينظمه مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة في مدينة الرياض بعنوان "التطوع الصحي الواقع والمستقبل"، إضافة إلى معارض متنوعة في مستشفيات قوى الأمن (الرياض، مكة المكرمة، الدمام) للتعريف بالفرص التطوعية وآلية التقديم عليها، وعرض الرسائل التوعوية عن أهمية التطوع عبر الشاشات الإلكترونية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الجهود المجتمعية للإدارة العامة للخدمات الطبية والتي تهدف منها إلى تعزيز الوعي بالتطوع والتعريف بدوره.