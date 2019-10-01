غلق الطريق الدولي بصبيا بسبب ارتفاع سيل وادي شهدان

الجهات الأمنية توجد بكثافة بعد هطول الأمطار الغزيرة

أغلقت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا، قبل قليل، الطريق الدولي من صبيا باتجاه الشمال؛ بسبب ارتفاع منسوب جريان وادي شهدان، والذي ارتفع بشكل كبير باتجاه الطريق.

وتتواجد الجهات الأمنية بكثافة بعد هطول الأمطار الغزيرة على جازان والتي تسببت في جريان السيول بكثافة.

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01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 07:08 PM

الجهات الأمنية توجد بكثافة بعد هطول الأمطار الغزيرة

غلق الطريق الدولي بصبيا بسبب ارتفاع سيل وادي شهدان

محمد المواسي

جازان

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أغلقت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا، قبل قليل، الطريق الدولي من صبيا باتجاه الشمال؛ بسبب ارتفاع منسوب جريان وادي شهدان، والذي ارتفع بشكل كبير باتجاه الطريق.

وتتواجد الجهات الأمنية بكثافة بعد هطول الأمطار الغزيرة على جازان والتي تسببت في جريان السيول بكثافة.

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