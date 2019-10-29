جمعية "البر" في جدة تعلن تحويل جميع خدماتها الورقية إلى رقمية

"حكمي": لن تنجح أي مؤسسة أهملت جانب التطوع

كشفت جمعية "البر" في جدة، عزمها تحويل جميع خدماتها الورقية إلى رقمية، عبر تدشين أجهزة ذاتية قريبًا.



يأتي ذلك في ظل حرص الجمعية على تطوير برامجها الصحية والتعليمية والاجتماعية التي يستفيد منها الأيتام والأسر المحتاجة داخل المحافظة.



وقال مدير عام جمعية "البر" بجدة، المهندس محيي الدين حكمي: إن لجنة الاستثمار بالجمعية بحثت ضرورة زيادة منظومة الخدمات الذاتية، لتسهيل مهمة المستفيدين والمتبرعين، وستدشنها الجمعية الفترة المقبلة، وستوزع وفق الكثافة السكانية للمستفيدين من خدمات الجمعية ليتحقّق الهدف الأسمى؛ وهو الاستفادة من الخدمات بكل يسر وأمان.



وأضاف: لن تنجح الخطط المستقبلية لأي جهة خيرية في حال أهملت الجانب التطوعي، مشيرًا إلى أن الجمعية فتحت أبوابها للمتطوعين لمواكبة رؤية المملكة 2030.



وتابع "حكمي": أنه جرى مؤخرًا خلال اجتماع اللجنة التاسع عشر بمقر الإدارة العامة، برئاسة عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الاستثمار بالجمعية، ياسر صالح بن محفوظ؛ التطرق لأجندة تطويرية تخدم الجانب الرقمي، أهمها استثمار الأوقاف التي تمتلكها "البر"، لإيجاد الاستدامة المالية لها، ودراسة بند الاستثمارات في الأسهم.