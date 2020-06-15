بالصور.. "حي على الصلاة" في أروع الأماكن السياحية بالعالم.. وهذا ما يفعله المسلمون

بدأت بـ"فكرة" و"صلاة عصر" داخل غرفة ملابس

انتشر على منصة انستغرام الشهير حسابًا لفتاة أمريكية مسلمة بعنوان "كيف يصلي الناس خارج المسجد". وبدأت المصورة الفوتوغرافية "سانا أولاه" بنشر صور التقطتها شخصيًّا عبر "انستغرام" لأشخاص يصلون في أماكن مختلفة خارج المسجد، ولكن سرعان ما نال حسابها إعجاب 27 ألف متابع من مختلف البلاد حول العالم.

ووسط ألوان الطبيعة الخلابة في العالم، وشلالات متدفقة من أعالي جبال شاهقة، وغيوم بيضاء تزين السماء، وفي قلب صور لمناظر طبيعية ومختلفة تسحر عين المشاهد، ترى مسلمين يصلون، ويمارسون حركات الصلاة في أماكن ربما تكون غريبة، ولم تشاهدها من قبل.

وبدأت القصة بفكرة حساب "الأماكن التي ستصلي فيها"، وهي بسيطة جدًّا، ولكنها في الواقع ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمصورة التي نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لـ"سي إن إن"، فقد ذهبت "أولاه" في أحد الأيام برفقة شقيقتها إلى السوق، واقترحت الشقيقة أن تصلي في غرفة الملابس بمجرد أن حان وقت صلاة العصر.

وفكرت المصورة الفوتوغرافية للحظات قليلة حول ردة فعل الأشخاص الذين لا يعرفون ما تقوم به الشقيقتان، لكن سرعان ما علمت أن كثيرين لديهم تجارب مماثلة.

وصورت "أولاه" المسلمين وهم يؤدون صلواتهم وسط ثلوج القارة القطبية الجنوبية، أو على جرف في نيوزيلندا.

وكل أسبوع تقريبًا تصل إلى المصورة الفوتوغرافية صورًا ذات طبيعة خلابة، ومرفقة بمشاعر صاحب الصورة؛ إذ أوضح تسعة من أصل 10 أشخاص أنه أفضل مكان صلوا فيه؛ ما يجعلهم يشعرون بقرب أكثر إلى الخالق.

وتلقت "أولاه" الكثير من الصور التي يصعب عليها أحيانًا اختيار أجملها، لكنها لا تنسى إحدى الصور الأولية التي وصلتها، وهي لرجل يصلي في جبال قراقرم في باكستان.

ورغم أنها كانت فخورة بمعرفتها الثقافية من الناحية الجغرافية إلا أن هذا الحساب جعلها أكثر وعيًا بمواقع مختلفة.



