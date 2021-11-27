خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 411 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1283886 إصابة، منها 13593 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28704 وفيات، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1241589 حالة.