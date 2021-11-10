"النصر" مُودّعًا المدير التنفيذي لكرة القدم: شكرًا حسين عبدالغني

وافقت إدارة نادي النصر على استقالة المدير التنفيذي لكرة القدم الكابتن حسين عبدالغني.

وقدّم رئيس النادي مسلي آل معمر شكره الجزيل لحسين، مؤكدًا أنه أدى عمله الإداري بكل تفانٍ وإخلاص، كما كان نجمًا متفانيًا كلاعب، متمنين له التوفيق بإذن الله.

بدورها دشنت جماهير النصر هاشتاج بعنوان #شكرا_حسين_عبدالغني تقديرًا وعرفانًا على ما قدّمه "عبدالغني" للكيان النصراوي خلال تمثيله الفريق (لاعبًا وإداريًا).