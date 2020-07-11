"البراك" لرتبة لواء بشرطة الشرقية

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مساعد مدير شرطة المنطقة الشرقية للتخطيط والتطوير، العميد عبدالله بن عبدالرحمن البراك، إلى رتبة لواء.

وعبَّر اللواء البراك عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

ويعدُّ اللواء "البراك" من الكفاءات المتميزة التي قدَّمت الكثير في مجال عملها.