"حقوق الإنسان" يدين إيران لعدم تعاونها مع الآليات الدولية

طالبها بالتعاون الكامل معه والسماح له بزيارة البلاد وتقديم المعلومات اللازمة

أدان مجلس حقوق الإنسان عدم تعاون إيران مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وعدم سماحها للمقرر الأممي المعني بالأوضاع في إيران من زيارة البلاد لأداء مهمته.

واعتمد المجلس في ختام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف قرارا بتجديد ولاية المقرر الأممي لمدة سنة جديدة، مطالبا إيران بالتعاون الكامل معه والسماح له بزيارة البلاد وتقديم جميع المعلومات اللازمة له لتنفيذ مهمته.