"الصحة" تعلن عن توفر 1402 وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب.. للسعوديين فقط

أعلنت وزارة الصحة عن توفر 1402 وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب (رجال ونساء) للسعوديين فقط.

ودعت الوزارة من يرغب التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة للتسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10/ 11/ 2019 من خلال الرابط التالي:

https://eservices.mcs.gov.sa/SecurityUserManagement/Login.aspx

وزارة الصحة

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06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 06:57 PM

"الصحة" تعلن عن توفر 1402 وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب.. للسعوديين فقط

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة عن توفر 1402 وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب (رجال ونساء) للسعوديين فقط.

ودعت الوزارة من يرغب التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة للتسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10/ 11/ 2019 من خلال الرابط التالي:

https://eservices.mcs.gov.sa/SecurityUserManagement/Login.aspx

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وزارة الصحة

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