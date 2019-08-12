بسبب الأمطار والصخور.. إغلاق طريق "الهدا الطائف"

"911" يدعو قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر

أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، عن إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار وتساقط بعض الصخور.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر.