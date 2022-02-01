"تعليم عسير" تُحقق مراكز متقدمة في مؤشر ترتيب "هيئة التقويم"

"العمري" ثَمّن جهود فِرَق العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، مراكز متقدمة في مؤشر "ترتيب" المقدم من هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ حيث حصدت المركز السابع على مستوى إدارات التعليم في اختبار القدرات العامة النظري والعلمي، كما حقق مكتب التعليم للبنات بالشعف، المركز السادس على مستوى إدارات التعليم في الاختبار التحصيلي النظري.

وحصل مكتب التعليم للبنين بأبها على الترتيب الـ١٩ في اختباري القدرات النظري والعملي، ومكتب التعليم للبنات بأبها على الترتيب الـ٣٢ في اختبار القدرات (نظري)، والترتيب الـ38 في اختبار القدرات العملي، وفي اختبارات التحصيلي (علمي) حقق مكتب التعليم بشرق أبها للبنين الترتيب الـ٣١، وحقق مكتب التعليم بأحد رفيدة للبنات الترتيب الـ٥٩.

وحصد "تعليم عسير" في الاختبارات المعيارية لهيئة تقويم التعليم والتدريب على مستوى المملكة في اختبار القدرات (نظري)، المركز 7 "بنين" والترتيب الـ١١ "بنات".. وفي اختبارات القدرات (علمي) حصل على الترتيب الـ٧ بنين والترتيب الـ١٥ "بنات"، وحصل في اختبارات التحصيلي (نظري) على الترتيب الـ١١ "بنات" على مستوى المملكة، وفي اختبار التحصيلي (علمي) حصل على الترتيب الـ٩ بنين والترتيب الـ٥١ بنات.

من جهته قدّم مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العمري، شكره وتقديره لفِرَق العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس، التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

يُذكر أن مؤشر "ترتيب" هو مؤشر تُقَدمه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم، ويقدم ترتيبًا لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس حسب متوسط درجات طلابها في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة، ويهدف إلى تحفيز التنافس بين إدارات ومكاتب التعليم والمدارس؛ لتجويد المخرجات وتحسين أداء الطلبة في هذه الاختبارات ويساعد الطلاب وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم.