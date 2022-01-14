99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا خلال يوم

العدد الإجمالي للإصابات 15,066,395 وحصيلة الوفيات بلغت 151,612

سجّلت بريطانيا 99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و270 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,066,395، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151,612.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443 10:25 PM

العدد الإجمالي للإصابات 15,066,395 وحصيلة الوفيات بلغت 151,612

99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا خلال يوم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجّلت بريطانيا 99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و270 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,066,395، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151,612.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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