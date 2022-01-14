99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا خلال يوم

العدد الإجمالي للإصابات 15,066,395 وحصيلة الوفيات بلغت 151,612

سجّلت بريطانيا 99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و270 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,066,395، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151,612.