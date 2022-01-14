99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا خلال يوم

سجّلت بريطانيا 99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و270 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,066,395، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151,612.
العدد الإجمالي للإصابات 15,066,395 وحصيلة الوفيات بلغت 151,612
سجّلت بريطانيا 99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و270 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,066,395، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151,612.