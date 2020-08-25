إعلان نتائج القبول النهائي بحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري"

إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر- التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري".

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي:

https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result.

حرس الحدود المديرية العامة لحرس الحدود

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25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 08:25 AM

إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر- التوظيف"

إعلان نتائج القبول النهائي بحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري".

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي:

https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result.

الرابط المختصر

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حرس الحدود المديرية العامة لحرس الحدود

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