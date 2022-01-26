"بلدية عفيف" تغلق مستودعًا عُثر بداخله على لحوم "مجهولة المصدر"

يستخدم ثلاجات لتخزين المواد الغذائية ويزاول النشاط بدون ترخيص

أغلقت بلدية محافظة عفيف، اليوم الأربعاء، مستودعًا عُثر بداخله على دجاج مجهول المصدر ومخالفات أخرى تم اكتشافها أثناء الجولة الميدانية.



وتفصيلًا: أوضحت "البلدية" أن المستودع يستخدم ثلاجات لتخزين المواد الغذائية، ويزاول النشاط دون الحصول على ترخيص، كما كشف المراقبون قيام العاملين بالمستودع بتخزين دجاج مجهول المصدر، إضافة لتدني مستوى النظافة العامة فيه، وتم إغلاقه وتطبيق النظام بحق مالكه.