ولي العهد يهنئ أمير الكويت وولي عهده بتشكيل الحكومة الجديدة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.



وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة لسمو أمير دولة الكويت بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهده الميمون، معرباً سموه عن التمنيات بالتوفيق للحكومة الكويتية الجديدة.



من جهته، أعرب أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين الشعبين والبلدين الشقيقين.



كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة، هنأه خلاله بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية وتمنياته لها بالتوفيق.



من جهته، أعرب سمو ولي العهد بدولة الكويت عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على ما عبر عنه من مشاعر، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.