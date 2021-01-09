الأمطار الغزيرة تؤجل مباراة الاتحاد وضمك نصف ساعة عن موعدها

قرّر طاقم تحكيم مباراة الاتحاد ونظيره ضمك تأجيل انطلاقتها لمدة 30 دقيقة عن موعدها الأصلي لحين التأكد من جاهزية ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، الذي يحتضن اللقاء الختامي للجولة الثانية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بسبب هطول أمطار غزيرة على أرضية الملعب.

وكان من المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة الـ7:55م بتوقيت مكة المكرمة، لكن حكم اللقاء بعد تفقُّد أرضية الملعب بشكل جيد اتخذ قراره بتأجيل المباراة لمدة نصف ساعة حتى يتم نزع المياه؛ وتصبح الأرضية صالحة لخوض اللقاء.

الاتحاد ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442 08:22 PM

الأمطار الغزيرة تؤجل مباراة الاتحاد وضمك نصف ساعة عن موعدها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قرّر طاقم تحكيم مباراة الاتحاد ونظيره ضمك تأجيل انطلاقتها لمدة 30 دقيقة عن موعدها الأصلي لحين التأكد من جاهزية ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، الذي يحتضن اللقاء الختامي للجولة الثانية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بسبب هطول أمطار غزيرة على أرضية الملعب.

وكان من المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة الـ7:55م بتوقيت مكة المكرمة، لكن حكم اللقاء بعد تفقُّد أرضية الملعب بشكل جيد اتخذ قراره بتأجيل المباراة لمدة نصف ساعة حتى يتم نزع المياه؛ وتصبح الأرضية صالحة لخوض اللقاء.

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الاتحاد ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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