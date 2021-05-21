"أستودعكم إلى أمريكا".. رسالة مؤثرة من "مطرف القحطاني" بشأن ابنته

بدأها بـ"وطني الغالي.. أحبابي وأصدقائي" وختمها بتوجيه الشكر لمن وقف معه

غادر الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني إلى أمريكا في رحلة علاجية مع ابنته "دلال".

وغرّد "القحطاني" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: ‏وطني الغالي، أهلي وأحبابي، ربعي وأصدقائي، استودعتكم الله إلى أمريكا، في رحلة علاجية لابنتي دلال، شكرًا لمن وقف معي لأجل علاج ابنتي، ولمن سأل، ولمن دعا، ولمن شاركني الألم.

يُذكر أن الحكم مطرف القحطاني هو مدير ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز بالخرج، ومحلّل تحكيمي في قناة 24 الرياضية.