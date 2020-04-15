الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الـ4 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر، وينبع، وخيبر، والعيص، ووادي الفرع).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

0

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 09:33 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الـ4 مساءً

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 1,100

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر، وينبع، وخيبر، والعيص، ووادي الفرع).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020