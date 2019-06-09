"نقل عسير" يباشر انهيار إحدى عبّارات السيول برجال ألمع

بسبب مياه السيول الغزيرة التي اجتاحت المحافظة أمس

باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، حادث انهيار إحدى عبّارات السيول الواقعة على طريق جندله بمحافظة رجال ألمع؛ بسبب مياه السيول الغزيرة التي اجتاحت المحافظة، أمس، مما أدّى إلى انهيار العبّارة.

وبدأ فرع الوزارة في صيانة الموقع وفتح تحويلة يمكن لسالكي الطريق العبور معها والعمل على معالجة الوضع الحالي.