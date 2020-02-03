"الصحة" تعلن نتائج فحوص العائدين من الصين: سلبية ولله الحمد

سيتم عزلهم احترازياً ١٤ يوماً تحت الإشراف لعمل فحوص إضافية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، نتائج الفحوص المخبرية الأولى لفيروس #كورونا الجديد التي تمّ إجراؤها للطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية، حيث ظهرت النتائج سلبية، ولله الحمد، وسيتم عزلهم احترازياً لمدة (١٤) يوماً تحت الإشراف الطبي، وذلك لعمل فحوص إضافية لهم والاطمئنان على صحتهم.

وأمس أعلنت وزارة الصحة، استقبال عشرة طلاب سعوديين بعد أن تمّ إجلاؤهم من منطقة ووهان الصينية، عبر طائرة خاصة تكفلت بها حكومة المملكة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبإشراف ومتابعة من وزير الخارجية، حيث هبطت الطائرة، صباح أمس، بمدينة الرياض، بعد التنسيق التام مع وزارة الخارجية وسفارة المملكة العربية السعودية في الصين، التي قامت بجهود مشكورة لإنهاء جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة مع السلطات المختصة هناك، وتقديم التسهيلات المطلوبة لنقلهم وتأمين سلامتهم.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تمّ نقل الطلاب برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب تمّ تجهيزه بالكامل لهم، تتوافر به العناية الطبية الكاملة، حيث سيتم عزلهم احتياطياً لمدة أسبوعين حتى يتم التأكّد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوص المخبرية لهم للاطمئنان عليهم لضمان عدم انتقاله لأشخاص آخرين.

يأتي هذا الإجراء في إطار أعمال التقصي الوبائي والمتابعة المستمرة التي تقوم بها "الصحة" لفيروس كورونا المستجد.

وأعادت وزارة الصحة التأكيد وطمأنة المواطنين والمقيمين، أنه لم يتم -ولله الحمد- حتى الآن تسجيل أيّ إصابة في المملكة بفيروس كورونا المستجد.