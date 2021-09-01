الجيش النيجيري يعلن استسلام الآلاف من عناصر "بوكو حرام" شمال البلاد

بعد مقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر شكوي

أعلن الجيش النيجيري استسلام ثلاثة آلاف شخص في الأشهر الأخيرة؛ بينهم مئات من عناصر "بوكو حرام" الإرهابية، وآخرون يعيشون في ظل حكم جماعات مشابهة.

وأفاد مسؤول في الجيش النيجيري بأن عمليات الاستسلام تؤكّد نجاحه في مواجهة العناصر الإرهابية في النزاع المستمر منذ 12 عاماً، مشيراً إلى أن المقاتلين وعائلاتهم بدأوا الاستسلام بعد مقتل زعيم "بوكو حرام" الإرهابية أبو بكر شكوي؛ خلال عملية قتال مع مسلحين من تنظيم في "ولاية غرب إفريقيا" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في مايو الماضي.