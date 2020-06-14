تنبيه من "الأرصاد" للباحة و5 من محافظاتها.. أمطار ورياح ورؤية تتدنى

حتى 7 مساءً.. و"المدني" تدعو إلى أخذ الحذر والابتعاد عن مجاري السيول

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة ومحافظات الحجرة والعقيق والمخواة وبلجرشي وبني حسن؛ تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

الباحة أمطار حالة الطقس

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14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 12:51 PM

حتى 7 مساءً.. و"المدني" تدعو إلى أخذ الحذر والابتعاد عن مجاري السيول

تنبيه من "الأرصاد" للباحة و5 من محافظاتها.. أمطار ورياح ورؤية تتدنى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة ومحافظات الحجرة والعقيق والمخواة وبلجرشي وبني حسن؛ تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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